Dall’Inghilterra: United, Solskjaer insiste per Bruno Fernandes

Secondo quanto riferito dal portale inglese Express, il Manchester United continua in pressing per una vecchia conoscenza del campionato di serie A, Bruno Fernandes. Il calciatore sarebbe un’esplicita richiesta del tecnico Gunnar Solskjaer, che insiste per averlo a gennaio.

Un’operazione tutt’altro che semplice visto la cifra chiesta dallo Sporting Lisbona, club proprietaria del cartellino del ragazzo. Di fatto, la squadra portoghese chiederebbe non meno di 60 milioni di sterline per lasciare partire l’ex Udinese.

Foto: Maisfutebol