Dall’Inghilterra: United, può tornare Evra. Ma stavolta…

Molto presto in casa Manchester United potrebbe esserci un clamoroso ritorno, quello di Patrice Evra. Il 37enne senegalese naturalizzato francese, secondo quanto riferisce il Mail on Sunday, è in costante contatto con la dirigenza dei Red Devils. Le parti ne stanno parlando ormai da giorni. Ma stavolta l’ex Juventus dovrebbe tornare all’ombra dell’Old Trafford non come calciatore, ma nelle vesti di ambasciatore del club inglese. Evra, classe 1981, dopo l’avventura con il West Ham è rimasto svincolato e non ha ancora trovato alcuna collocazione. Lo United, però, sarebbe davvero pronto a riabbracciarlo a distanza di quattro anni.

Foto: Daily Star