Dall’Inghilterra: United, pronto l’assalto a Sancho. La richiesta del Dortmund…

Jadon Sancho continua a brillare con il Borussia Dortmund e le big d’Europa lo monitorano con attenzione. Secondo quanto riferiscono i principali portali inglesi, tra cui il Manchester Evening News, negli ultimi giorni il Manchester United ha accelerato per il talento classe 2000. I Red Devils, si legge, sarebbero pronti a presentare un’offerta da urlo per l’enfant prodige inglese con la volontà di anticipare la folta concorrenza. Il Dortmund, tuttavia, ha già fatto sapere di privarsi di Sancho soltanto per una cifra vicina ai 100 milioni.

Foto: Sancho Twitter personale