Dall’Inghilterra: United in pressing su Wan-Bissaka del Crystal Palace

Dopo aver ufficializzato l’acquisto del talentuoso Daniel James, il Manchester United continua a programmare il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Sun, i red devils avrebbero ora messo gli occhi su Aaron Wan-Bissaka, terzino destro classe ’97 del Crystal Palace. Le eagles avrebbero rifiutato una prima offerta dello United, che avrebbe proposto circa 40 milioni di sterline per l’acquisto del giocatore. La richiesta del Crystal Palace per il 21enne, in scadenza di contratto nel 2022 e protagonista nel corso dell’ultima stagione con 39 presenze, sarebbe infatti di ben 60 milioni. Il Manchester insiste nel proprio pressing su Wan-Bissaka, con l’obiettivo di far indossare al talento inglese quella storica maglia rossa…

Foto: sito ufficiale Premier League