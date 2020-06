Dall’Inghilterra: lo United manderà Dan James in prestito in caso di arrivo di Sancho

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese “Sun”, il Manchester United è proiettato verso l’assalto a Sancho, attualmente in forza al Borussia Dortmund.

L’ex Swansea potrebbe giocare lontano dall’Old Trafford per trovare più spazio, nel caso in cui i Red Devils dovessero portare a termine l’operazione che porterebbe l’esterno inglese in quel di Manchester.

Foto: nbcsports