Dall’Inghilterra: United, fari puntati sul talento Loader del Reading

Il Manchester United è sempre vigile sul mercato e per la prossima estate ha già le idee chiare. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, la dirigenza dei Red Devils ha puntato i fari su Danny Loader. Si tratta di un duttile e giovane centravanti di proprietà del Reading. Il classe 2000 ha un contratto fino al 2022 con il club militante in Championship e lo United potrebbe acquistarlo per poi lasciarlo almeno un’altra stagione in prestito. Il 19enne, punto forte della Nazionale Under 20 inglese, in questa stagione ha collezionato 4 presenze.

Foto: Reading sito ufficiale