Dall’Inghilterra: United, fari puntati sul giovane Mejbri

Il Manchester United starebbe da tempo monitorando Hannibal Mejbri, talentuoso centrocampista francese classe 2003. E’ questa l’indiscrezione di mercato riportata dal quotidiano The Sun. Il giocatore della Nazionale Under 16 francese è attualmente legato al Monaco da un contratto che scadrà nel 2021. Secondo quanto riportato da Le Parisien, i famigliari del ragazzo avrebbero ripetutamente cercato di annullare tale contratto ma il comitato legale della Football League (LFP) si sarebbe pronunciato contro di loro. I red devils, nel frattempo, attendono alla finestra per un ragazzo considerato da molti uno dei giovani profili più interessanti nel panorama calcistico europeo…

Foto: The Sun