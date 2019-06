Dall’Inghilterra: United disposto a tutto pur di vendere De Gea in estate

Il Manchester United non è riuscito a trovare l’accordo per il rinnovo contrattuale di David De Gea. Il portiere spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e ora il club inglese non vuole perderlo il prossimo anno a parametro zero. Secondo quanto riporta il Daily Mail, i Red Devils sarebbero disposti ad offrire a De Gea 22,5 milioni e una stretta di mano, per convincerlo ad andare al PSG questa estate. Dopo l’addio di Buffon il club parigino è alla ricerca di un estremo difensore e il nome dello spagnolo è sempre molto gradito. Il Manchester United vorrebbe riconoscere 1/3 del trasferimento al portiere, dal momento che i francesi offrono 67,5 milioni di euro per lui. Dall’Inghilterra sono certi, lo United vuole liberarsi di De Gea in questa sessione di mercato.

Foto: As