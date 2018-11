Dall’Inghilterra: United, c’è Pickford per la porta. E De Gea…

In casa Manchester United è tempo di valutazione e la dirigenza dei Red Devils pianifica il futuro. In cima alla lista dei desideri, secondo quanto riferisce anche il Sun on Sunday, c’è Jordan Pickford. L’estremo difensore della Nazionale inglese sta confermando la sua esponenziale crescita e tutto dipenderà dalla trattativa per il rinnovo di David De Gea: lo spagnolo è in scadenza di contratto e se non dovesse andare in porto il discorso prolungamento, lo United sarebbe pronto a investire circa 60 milioni di sterline per il guardiano di proprietà dell’Everton.

Foto: Daily Star