Secondo quanto riportato dal The Sun, il Real Madrid farà un ultimo tentativo per arrivare a Christian Eriksen. I blancos dovrebbero proporre agli Spurs un’offerta di circa 65 milioni di euro per l’internazionale danese. Sarà l’ultima proposta dei madrileni per portare alla corte di Zidane il fantasista classe 1993, infatti, in caso di fumata nera, vireranno su altri obiettivi.

Foto: Twitter Tottenham