Dall’Inghilterra: tre casi sospetti di Coronavirus in un club di Premier League

Secondo quanto raccolto dal Daily Telegraph, un club di Premier League ancora sconosciuto avrebbe oggi effettuato il tampone per tre dei suoi tesserati della prima squadra che negli scorsi giorni avevano manifestato possibili sintomi da Coronavirus. Il primo caso sarebbe avvenuto ad inizio settimana, con il calciatore che è stato posto subito in autoisolamento; nei giorni successivi, poi, sono emersi altri due casi sospetti. Il risultato dei tamponi dovrebbe arrivare fra stasera e domani, con club che, in caso di positività dei calciatori, sarà costretto a rivelarsi. Prende sempre più piede, quindi, la possibilità che anche la Premier adotti le stesse decisioni degli altri campionati europei e decida di fermarsi.

Foto: profilo ufficiale Twitter Premier League