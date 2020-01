Dall’Inghilterra: Tottenham, trattativa avanzata per Bergwijn del Psv. Le cifre

Con Eriksen pronto ad abbracciare l’Inter, il Tottenham lavora sul mercato in entrata. Secondo quanto riportato da svariate fonti olandesi e inglesi (compreso il Telegraf), il club londinese sarebbe in trattativa con il Psv per il trasferimento di Steven Bergwijn. L’attaccante 22enne infatti è stato escluso dalla sfida contro il Twente, a conferma delle voci di mercato – sponda Spurs – che lo vedono protagonista. Il Tottenham, si legge, avrebbe messo sul piatto un’offerta superiore a 30 milioni di euro, contatti avanzati tra le parti con possibile chiusura a stretto giro di posta.

Foto: Voetbal International