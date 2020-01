Dall’Inghilterra: Tottenham, pronti 30 milioni per Ricardo Pereira

Il Tottenham è alla ricerca di rinforzi per completare l’organico. Secondo quanto riferisce il Daily Express, José Mourinho per la corsia difensiva ha fatto il nome del connazionale Ricardo Pereira. Per il classe 1993 di proprietà del Leicester, la dirigenza degli Spurs è disposta a offrire 30 milioni di sterline. Questo per anticipare l’agguerrita concorrenza rappresentata in particolar modo dal Manchester United.