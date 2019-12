Dall’Inghilterra: Tottenham, per la difesa piace Godfrey del Norwich

Il Tottenham è pronto a investire sul mercato e per gennaio la dirigenza ha già le idee chiare. Secondo quanto riferisce Football Insider, il club londinese è interessato a Ben Godfrey. Si tratta di un giovane difensore centrale, appena 21 anni, attualmente in forza al Norwich. Per strapparlo alla concorrenza gli Spurs sarebbero pronti a offrire circa 25 milioni di sterline.

Foto: Norwich sito ufficiale