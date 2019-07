Dall’Inghilterra: Tottenham, no secco all’Atletico per Angel Correa

Il Tottenham ha risposto un no secco all’Atletico Madrid per Angel Correa. Secondo quanto riportato dai colleghi britannici di Sky Sports UK, infatti, i Colchoneros avevano proposto l’attaccante argentino come potenziale contropartita nell’operazione Trippier (ufficializzata oggi), ma gli Spurs hanno rifiutato il profilo di Correa, preferendo soltanto cash.

Foto: Twitter personale Correa