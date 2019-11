Dall’Inghilterra: Tottenham, fari puntati su Onana per il dopo Lloris

Il Tottenham pensa al futuro e, in particolar modo, monitora la situazione in merito al dopo Hugo Lloris. Il portiere francese è attualmente fuori per infortunio e tra i pali attualmente c’è Gazzaniga. Per la prossima estate, però, il club londinese ha puntato i fari su André Onana, estremo difensore dell’Ajax, che anno dopo anno si sta confermando. Il camerunese, 23 anni, potrebbe essere allettato dalla possibilità di giocare in Premier League, ma per il momento , secondo quanto riferiscono i portali inglesi, i Lancieri non hanno intenzione di privarsi del camerunese.

Foto: Onana Twitter