Dall’Inghilterra: Tottenham, ecco quanto è costato l’esonero di Pochettino

Via Mauricio Pochettino, dentro José Mourinho. Il Tottenham, reduce da un avvio di stagione piuttosto deludente, ha optato per la svolta in panchina. Una svolta resa effettiva nelle scorse ore: ieri l’esonero del tecnico argentino, stamattina l’ufficialità dell’arrivo dello Special One, che ritrova la Premier League 11 mesi dopo l’addio al Manchester United. Intanto, dall’Inghilterra arriva un interessante retroscena: secondo la stampa britannica, in particolare il Mirror, l’esonero di Pochettino sarebbe costato al Tottenham circa 25 milioni di euro, cifra equivalente alla buonuscita che gli Spurs verseranno nelle casse dell’argentino. E Mou? In Inghilterra parlano di uno stipendio da 17,5 milioni di euro a stagione fino al 2023.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham