Dall’Inghilterra: Tottenham, accordo col portiere Foster per luglio. Arriverà a parametro zero

Ben Foster è pronto a intraprendere una nuova avventura. L’esperto portiere protagonista con il Watford anche dell’impresa contro il Liverpool, andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e, secondo diversi portali inglesi, ha raggiunto l’accordo con il Tottenham per la prossima stagione. Il 36enne, sempre costante nel rendimento, salvo sorprese approderà a luglio alla corte di José Mourinho per indossare la maglia degli Spurs alle spalle di Lloris e Gazzaniga.