Dall’Inghilterra: Tomiyasu-Arsenal, siamo ai dettagli

Secondo quanto riportato da The Athletic, precisamente dal giornalista David Ornstein, l’Arsenal è ai dettagli per prendere Takehiro Tomiyasu dal Bologna. Il 22enne giapponese è stato nel mirino dei Gunners per tutta l’estate, in queste ore è arrivata la svolta decisiva. Il collega britannico aggiunge inoltre che il prezzo del cartellino è stato fissato a 16 milioni di sterline più bonus da versare nelle casse del club felsineo.

🚨 Exclusive: Arsenal working on deal to sign Takehiro Tomiyasu from Bologna – talks under way but depends on other movements. 22yo Japan int’l can play right-back + centre-back. Has been on #AFC radar all summer. W/ @gunnerblog @TheAthleticUK #DeadlineDay https://t.co/WNg4IWm6uj — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2021

🚨 If Takehiro Tomoyasu completes his proposed permanent transfer to Arsenal, the price will be £16m plus bonuses to Bologna. #AFC have been determined to strengthen at right-back & Mikel Arteta pushed internally for 22yo Japan international @TheAthleticUK https://t.co/WNg4IWm6uj — David Ornstein (@David_Ornstein) August 31, 2021

Foto: Twitter Bologna