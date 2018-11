Dall’Inghilterra: Southampton, spunta Sousa per il dopo Hughes

Sono ore calde in casa Southampton. Il club inglese valuta il futuro di Mark Hughes che, dopo aver perso lo scontro diretto nell’ultimo turno di Premier League contro il Fulham di Claudio Ranieri, è sempre più invischiato in zona retrocessione occupando il terzultimo posto. Secondo quanto riferisce il Times, qualora la dirigenza dei Saints decidesse di cambiare guida tecnica, il principale indiziato è Paulo Sousa. Il portoghese, in passato sulla panchina della Fiorentina, è reduce dall’esperienza in Cina con il Tianjin Quanjian.

Foto: eveyocom