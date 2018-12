Dall’Inghilterra: Southampton, Hasenhuttl in pole per la panchina

Il Southampton è alla ricerca del nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Mark Hughes, ufficializzato nella giornata di ieri, la dirigenza dei Saints è al lavoro per individuare il suo sostituto. Secondo quanto riferiscono i principali media inglesi, attualmente in pole c’è Ralph Hasenhuttl, emergente tecnico austriaco reduce dall’ottimo esperienza sulla panchina del Red Bull Lipsia. I contatti tra le parti dovrebbero intensificarsi. In lista resta comunque il nome di Paulo Sousa, portoghese ex Fiorentina.

Foto: RB Lipsia Twitter