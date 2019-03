Dall’Inghilterra sicuri: Manchester City, mercato bloccato per le prossime due sessioni

Direttamente dall’Inghilterra arrivano brutte notizie per il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto rivela il Sun nella sua prima pagina in edicola stamattina, molto presto il club inglese sarà punito dall’Uefa con il blocco del mercato per le prossime due sessioni. Il motivo? Alla base ci sarebbe la violazione delle norme che regolano il trasferimento dei calciatori minori, violazione che in passato ha coinvolto altre società come Barcellona e Chelsea. Ora, secondo la sopracitata fonte, sarebbe il turno del Manchester City.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City