Dall’Inghilterra sicuri: Liverpool, è Ginter la priorità per la difesa. E in Premier…

Il Liverpool è piombato nuovamente su Matthias Ginter. Secondo quanto riporta la stampa britannica, in particolare il Liverpool Echo, i Reds starebbero preparando l’assalto al difensore classe ’94 del Borussia Monchengladbach, individuato da Klopp come il rinforzo ideale per il reparto arretrato in vista del prossimo mercato estivo. Occhio, però, perché sulle tracce di Ginter non c’è solo il Liverpool: lo specialista tedesco piace anche a Tottenham e Arsenal.

Foto: Kicker