Dall’Inghilterra: Rudiger aspetta il rinnovo col Chelsea, può partire in estate

Dall’Inghilterra filtra incertezza sul futuro di Rudiger. Il suo contratto con il Chelsea scadrà nel 2022, ma il difensore non è sicuro di vestire ancora la maglia dei Blues. Secondo quanto riporta il Daily Mail, il tedesco non ha ancora ricevuto alcuna proposta di rinnovo e in estate potrebbe continuare altrove la sua carriera.

FOTO: Twitter ufficiale Rudiger