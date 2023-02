Dall’Inghilterra: rischio revoca delle Premier vinte dal Manchester City dal 2009 al 2018. Resterebbero le Coppe nazionali

Una bomba arriva dall’Inghilterra. Secondo talkSPORT, il Manchester City rischierebbe la clamorosa revoca delle tre Premier League vinte dal 2009 al 2018.

Tutto ciò nel caso venissero accertate le accuse per aver violato dal 2009 al 2018 le regole del Fair Play Finanziario di Premier League. Accuse che se provate provocherebbero un autentico terremoto, visto che, oltre alle Premier vinte, ci sarebbero problemi anche per l’iscrizione alle serie minori come la Championship, la Ligue One e la Ligue Two, gestite sempre dalla Premier.

Resterebbero invece i trofei nazionali come la FA Cup e la Carabao Cup che sono gestite invece dalla Football Association.

Foto: twitter Manchester City