Dall’Inghilterra: richieste dalla Premier per Augustin. Il Lipsia chiede 40 milioni

Diverse squadre di Premier League hanno chiesti informazioni in merito a Jean-Kevin Augustin. Più precisamente si tratta di Southampton, West Ham ed Everton. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il Red Bull Lipsia ha fissato il prezzo chiedendo 40 milioni di euro per lasciar partire il duttile attaccante classe 1997 ex Paris Saint-Germain. A questo punto, molto probabilmente, le tre società inglesi vireranno su un altro profilo.

Foto: Bild