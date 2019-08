Dall’Inghilterra: il Real pensa a Stekelenburg per il dopo Navas

Il Real Madrid, in attesa di conoscere il futuro di Keylor Navas, va oltre e pensa al suo possibile sostituto. Secondo quanto riferisce in Inghilterra il Daily Mail, la dirigenza dei Blancos sta pensando a Maarten Stekelenburg, portiere attualmente in forza all’Everton e in passato anche in Italia con la maglia della Roma. Tutto, però, dipenderà dall’eventuale partenza dell’estremo difensore costaricano.

Foto: Everton Twitter