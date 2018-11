Dall’Inghilterra: Real Madrid, pronti 100 milioni per Eriksen e Rashford

Il Real Madrid è già al lavoro per rinforzare il proprio organico in vista delle prossime sessioni di mercato. Come riferito dai principali tabloid inglesi (notizia riportata anche dal Mundo Deportivo), le Merengues sarebbero pronte ad investire circa 100 milioni di euro per due obiettivi prioritari: Marcus Rashford, attaccante di proprietà del Manchester United, e Christian Eriksen, centrocampista in forza al Tottenham. In particolare quest’ultimo, come rivela il Sun, sarebbe sempre uno dei nomi in cima alla lista del Real, pronto a sfruttare le difficoltà degli Spurs nel trovare l’intesa per il rinnovo del centrocampista danese. Lo stesso Eriksen nella giornata di ieri ha dichiarato: “Un addio al Tottenham? Ci sono così tante voci… Io non ci credo, non per quanto ne sappia”.

Foto: Twitter Premier League