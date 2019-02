Matteo Guendouzi, centrocampista arrivato all’Arsenal durante la scorsa estate dal Lorient, sta già impressionando tutti per personalità e diligenza. Unai Emery gli sta concedendo diverse chance e finora non l’ha mai deluso. Tant’è che il Paris Saint-Germaingli ha già puntato i fari addosso. Secondo quanto riferisce l’Express, però, la richiesta dei Gunners per lasciar partire il classe 1999 franco-marocchino è di circa 70 milioni di euro. C’è ancora tempo e da qui a giugno la pista resta comunque da seguire.