Dall’Inghilterra: pronto un rinnovo record per De Gea

Il Manchester United vuole blindare David De Gea. Secondo quanto raccolto da Sky Sport UK, dall’Australia, attuale sede del ritiro dei Red Devils, filtra ottimismo per il prolungamento del contratto del portiere spagnolo. Il club inglese starebbe infatti per proporre all’ex Atletico Madrid un rinnovo a cifre inedite per un portiere: dalle 350mila alle 375mila sterline a settimana, vale a dire più di 20 milioni di euro a stagione. Ingaggio che diventerebbe il più alto di sempre per quanto riguarda un portiere. Al momento, De Gea ha un contratto con il Manchester United che scade nel giugno 2020, quindi il prolungamento del 28enne è una priorità assoluta per i Red Devils.

Foto AS