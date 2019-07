Dall’Inghilterra: Porto, per la porta fari puntati su Joe Hart

Il Porto è alla ricerca di un nuovo estremo difensore, in particolar modo dopo il ritiro di Iker Casillas. Intanto, secondo quanto riferisce il Mirror, il club lusitano ha puntato i fari su Joe Hart. L’ex Torino e Manchester City, attualmente in forza al Burnley, potrebbe decidere di accettare la proposta dei Dragoes per tornare alla ribalta dopo un paio di stagioni non all’altezza della sua carriera.

Foto: Burnley Twitter