Dall’Inghilterra: Pogba e le richieste monstre per il rinnovo, lo United per ora fa muro

Paul Pogba continua ad essere al centro del mercato. Il francese è sempre nel mirino di tanti top club, soprattutto il Real Madrid, ma la volontà del Manchester United è quella di blindare il francese – attualmente in scadenza nel 2021 – con un importante rinnovo di contratto. La trattativa tra le parti è iniziata nelle scorse settimane, ma le richieste di Pogba sono da capogiro: per firmare il rinnovo con lo United, l’ex centrocampista della Juve avrebbe chiesto un nuovo contratto a cifre record che duplichi il suo attuale ingaggio e che lo porterebbero a guadagnare oltre 30 milioni annui. E stando a quanto riferito oggi dal Sunday Mirror, i Red Devils per il momento starebbero facendo muro perché non avrebbero l’intenzione di alzare così tanto lo stipendio di Pogba. Una situazione comunque in evoluzione e da seguire in vista di nuovi aggiornamenti.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United