Il difensore olandese di proprietà dello Stoke City è atteso oggi in Inghilterra per accasarsi al Burnley. Dopo sei mesi di prestito ed una salvezza raggiunta con l’Amiens, Pieters non sembra rientrare nei piani di Nathan Jones e ripartirà dalla prossima Premier League con la formazione allenata da Sean Dyche.

Fonte Foto: Independent