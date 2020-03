Dall’Inghilterra: Pickford evade la quarantena per vedere un match di boxe

Nei giorni scorsi l’Everton ha avuto il caso di un giocatore – il cui nome non è ancora noto – positivo al tampone per COVID-19. Di conseguenza, in accordo con il club, il tecnico Carlo Anelotti ha invitato tutti i tesserati ad effettuare una quarantena volontaria per evitare ulteriori rischi di contagio. Quarantena che, tuttavia, sembrerebbe non aver rispettato Jordan Pickford, portiere dei Toffees e della Nazionale inglese. Infatti, come riporta il tabloid inglese The Sun – con tanto di foto – ieri sera, il classe ’94 si trovava a Durham, a circa 260 km da Liverpool, insieme alla sua famiglia ed alcuni amici per assistere ad un incontro di boxe. In sua difesa, Pickford ha detto di essere stato autorizzato dallo staff medico dell’Everton a poter interrompere la quarantena.

Foto: Derby Telegraph