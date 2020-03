Dall’Inghilterra: Ozil non vuole assolutamente lasciare l’Arsenal

Il futuro di Mesut Ozil non è ancora del tutto chiaro: infatti, secondo quanto riportano i tabloid inglesi, il calciatore tedesco, in scadenza nel 2021, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare l’Arsenal. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Sun, l’entourage del giocatore continua a negare un eventuale addio ai Gunners. affermando che l’intenzione dell’ex-Real è quella di restare a Londra.

Foto: ESPN