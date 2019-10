Dall’Inghilterra (ore 21.52): la Roma ha scelto lo svincolato Rodwell per il centrocampo

La Roma, come riferito in precedenza, è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo a causa dei troppi infortuni. Tra gli svincolati è stato scelto, come hanno riferito i colleghi del Daily Mail alle 21.52 italiane, Jack Rodwell. Il classe 1991 ex Everton, Sunderland e Manchester City nelle prossime 48 ore dovrebbe sostenere le visite mediche. Per la verità Rodwell stasera era già all’Olimpico per assistere a Roma-Gladbach di Europa League.

Foto: Daily Mail