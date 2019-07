Dall’Inghilterra: no del Chelsea al Crystal Palace per Reece James

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK, il Crystal Palace, che ha bisogno di un difensore per sostituire Aaron Wan-Bissaka, ceduto al Manchester United, avrebbe contattato il Chelsea per Reece James. Il classe 1999, capace di poter fare sia il terzino che il centrale, lo scorso anno ha giocato in prestito al Wigan, dove ha totalizzato 45 presenze. Frank Lampard, però, crede nel 19enne, in fase di recupero da un brutto infortunio subito con l’Inghilterra Under 20 a giugno. Il giocatore si è sottoposto ad un intervento e salterà la prima parte di stagione, ma il Chelsea spera nel recupero entro settembre per puntare su di lui.

Foto Sito Ufficiale Wigan