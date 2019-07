Dall’Inghilterra: niente Jiangsu Suning per Gareth Bale

Secondo quanto riportato dalla BBC, Gareth Bale non andrà a giocare con lo Jiangsu Suning. Il Real Madrid ha annullato l’accordo per il trasferimento del gallese allo Jiangsu Suning, squadra di proprietà della famiglia Zhang. L’accordo prevedeva per l’esterno d’attacco un ingaggio da 22 milioni di euro a stagione. Da capire le motivazioni del dietrofront del Real, potrebbero esserci anche scelte familiari alla base della decisione. L’esterno ex Tottenham resta comunque sul mercato.

Foto: AS