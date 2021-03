Dall’Inghilterra: niente pubblico negli stadi di Premier League prima di maggio

Da tempo ormai si parla di reintegro dei tifosi negli stadi, soprattutto in Inghilterra, dove la campagna vaccinale sembra procedere più velocemente rispetto al resto dell’Europa. Alcuni eventi sportivi potranno infatti ospitare il pubblico nel Regno Unito il mese prossimo, ma la Premier League non sembrerebbe rientrare fra questi secondo il “Times”. Secondo le informazioni del tabloid infatti, la Premier League non sperimenterà il ritorno del pubblico negli stadi il mese prossimo poiché il governo non è disposto a dare vantaggi ad alcuni club rispetto ad altri. Questi esperimenti dovrebbero iniziare il 12 aprile in Inghilterra, con una serie di eventi come i Campionati mondiali di snooker (17 aprile – 3 maggio) e la finale di FA Cup (15 maggio). Se questi test saranno soddisfacenti, il governo darà il via libera affinché il pubblico torni negli stadi entro il limite di 10.000 persone (ovvero il 25% della capienza dello stadio), ma non prima del 17 maggio. Ecco perchè i club di Premier League sperano di poter accogliere il pubblico per le ultime due giornate della stagione, i weekend del 15-16 e del 22-23 maggio.

Foto: Sportsman