Dall’Inghilterra: Mustafi in uscita dall’Arsenal, trattativa con il Galatasaray

Shkodran Mustafi sembra destinato a lasciare l’Arsenal già in questa sessione di mercato. Il difensore tedesco classe 1992 ha trovato poco spazio in stagione, ecco perché la sua volontà è quella di cambiare aria nonostante un contratto in scadenza nel 2021 con i Gunners. L’ex Samp, secondo quanto rivelato dai colleghi britannici di Sky Sports Uk, sarebbe in trattativa con il Galatasaray, a caccia di un difensore con quelle caratteristiche.

Foto: Daily Star