Dall’Inghilterra: Moyes in pole per la panchina del Leicester. Ora…

Dopo l’esonero di Puel, il Leicester è ancora a caccia del nuovo allenatore. Le Foxes, in attesa di individuare il sostituto, hanno affidato temporaneamente la squadra a Mike Stowell e Adam Sadler, ma si lavora incessantemente per trovare una soluzione più efficiente. I nomi sondati dal club inglese sono quelli di Brendan Rodgers e Rafa Benitez, ma nelle ultime ore si è fatto largo con decisione il profilo di David Moyes: come riferisce la stampa britannica, l’ex allenatore di Manchester United ora sarebbe il favorito per sostituire Puel sulla panchina del Leicester.

Foto: Twitter ufficiale West Ham