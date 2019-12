Dall’Inghilterra: Moyes in pole per la panchina del West Ham

Dopo l’esonero di Manuel Pellegrini in seguito alla sconfitta casalinga di ieri contro il Leicester, il West Ham lavora per individuare il nuovo allenatore. Secondo quanto riferito dai colleghi del Sunday Telegraph, in pole per la panchina ci sarebbe David Moyes, per lui si tratterebbe di un ritorno, dopo l’esperienza nella stagione 2017-18. Sullo sfondo resta il profilo di Tony Pulis.

Foto: Twitter ufficiale West Ham