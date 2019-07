Dall’Inghilterra: Mourinho, rifiutata un’offerta dalla Cina da quasi 100 milioni

Direttamente dall’Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione su José Mourinho. Lo Special One nelle scorse ore ha ammesso di aver voglia di tornare ad allenare, ma intanto avrebbe rifiutato un’offerta faraonica proveniente dalla Cina. Come riportano i colleghi britannici di Sky Sports UK, infatti, Mourinho avrebbe detto no a un contratto da 88 milioni sterline, circa 96 milioni di euro, proveniente da un club del massimo campionato cinese, che lo avrebbe reso l’allenatore più pagato dalla storia del calcio.

Foto: bleacherreport.com