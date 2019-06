Dall’Inghilterra: Mourinho, contatti con il Newcastle. La situazione

José Mourinho ha annunciato più volte l’intenzione di tornare ad allenatore da questa estate. Lo Special One è stato accostato a diverse squadre, ma nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente: secondo quanto svela il Mirror, il Newcastle starebbe per cambiare gestione e con la nuova presidenza (il multi-miliardario Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan sarebbe pronto a rilevare il club con un’offerta da 350 milioni di sterline), potrebbe arrivare un nuovo allenatore. Si tratta proprio di José Mourinho, in cima alla lista dei desideri dello sceicco, che avrebbe molti dubbi sulla permanenza di Rafa Benitez, al punto che tra le parti ci sarebbero già stati i primi contatti. Attese novità nelle prossime settimane.

Foto: Twitter Manchester United