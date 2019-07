Krystian Bielik sarebbe il nome nuovo per il centrocampo del Milan, secondo il London Evening Standard. Il calciatore, Under 21 polacco, è di proprietà dell’Arsenal ma ha trascorso l’ultima stagione in prestito tra le file del Charlton Athletic. Il giovane centrocampista si è messo in mostra nel corso dell’ultimo Europeo Under 21 andando a segno contro l’Italia nella sfida al “Tardini” di Bologna.

Foto: Arsenal.com