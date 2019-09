Dall’Inghilterra: Manchester City, osservatori in Scozia per il gioiellino Hickey

Il Manchester City è sempre molto attento ai giovani talenti in giro per l’Europa. E in questo senso va registrata l’indiscrezione proveniente dall’Inghilterra nelle scorse ore: secondo quanto riferito dal Daily Record, il club di Guardiola avrebbe puntato il mirino su Aaron Hickey, difensore classe 2002 degli Hearts. Osservatori a lavoro in vista di un futuro assalto al gioiellino scozzese.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City