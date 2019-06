Dall’Inghilterra: Manchester City, chiesto Florentino al Benfica

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Star, Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica, e Ferran Soriano, amministratore delegato del Manchester City, si sarebbero recentemente incontrati per discutere di alcuni obiettivi di mercato dei citizens. Tra questi, anche il giovane Florentino Luis, centrocampista portoghese classe ’99. Il giocatore, in scadenza nel 2023, è da tempo un obiettivo del City che, al momento, potrebbe dunque sferrare l’assalto decisivo per assicurarsi le prestazioni del talentuoso portoghese.

Foto: twitter personale del giocatore