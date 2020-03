Dall’Inghilterra: Mahrez può lasciare il City in estate, ci pensa il PSG

Potrebbero separarsi le strade di Riyad Mahrez e del Manchester City. Come riporta la BBC, il fantasista algerino classe 1991 sembra destinato a lasciare la squadra di Pep Guardiola in estate. Sulle sue tracce, tra i tanti club interessanti, c’è soprattutto il PSG, che segue da tempo l’ex calciatore del Leicester e che è pronto a tornare alla carica in vista di luglio.

Always a special game but very happy to score, win & keep dreaming 💙🤲🏼 #elhamdulillah pic.twitter.com/wqXrbYByqi — Riyad Mahrez (@Mahrez22) December 21, 2019

Foto: Twitter personale Mahrez