Dall’Inghilterra: Maguire ha comunicato al Leicester di voler lasciare il club

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Harry Maguire sarebbe vicinissimo a lasciare il Leicester. A comunicare la decisione di non proseguire con le Foxes sarebbe stato lo stesso difensore centrale, che avrebbe rivelato sia ai compagni che al tecnico Brendan Rodgers la sua intenzione di non proseguire con il suo attuale club. Colloquio che sarebbe avvenuto lo scorso weekend, dopo il rientro del Leicester dal ritiro in Francia. In lizza per aggiudicarsi Maguire ci sono le due squadre di Manchester, con lo United che avrebbe formulato un’offerta di 70 milioni di sterline, ritenuta però non sufficiente dai dirigenti delle Foxes. Il club asseconderà la volontà del centrale, ma solo di fronte ad un’offerta in linea con la valutazione data al giocatore.

Foto BBC