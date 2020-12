Dall’Inghilterra: l’Uefa pensa alla riforma in Champions, addio ai gironi

Come riportato dal The Times e dal Telegraph, l’Uefa sta pensando alla riforma della Champions League e mettere in atto un “sistema alla svizzera”. L’idea è: niente più gironi da 4 squadre, ma un torneo a sé stante con 36 o 32 squadre da confermare per i club qualificati alla prima fase. Ogni squadre disputerebbe 10 partite, 5 in trasferta e 5 in casa con dieci avversari diversi. La prima fase, anziché le sei giornate attuali, avrà dunque 10 match. Le prime sedici classificate si sfiderebbero agli ottavi, con la retrocessione in Europa League delle squadre tra la 17° e la 24° posizione. Tutto questo per far giocare più partite da così accontentare i broadcaster diventando più attraente sulla parte commerciale.

Foto: twitter uff Champions